G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria da 10L in super offerta

Cucina tutto senza sforzo, in meno tempo e soprattutto con meno calorie grazie a questa straordinaria friggitrice e griglia ad aria che puoi avere un ottimo prezzo. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la G3 Ferrari G10181 a soli 99 euro, invece che 136 euro.

Con lo sconto del 27% risparmi 37 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa uno straordinario elettrodomestico incredibilmente versatile. La cucina diventerà un gioco da ragazzi e potrai mettere in tavola piatti buonissimi senza che siano esageratamente grassi. Inoltre questa offerta ti permette di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria spettacolare

La G3 Ferrari G10181 è una friggitrice e griglia ad aria con un ampio cestello da ben 10 litri che ti permette quindi di cucinare tutto ciò che desideri senza sforzo per molte persone. L’aria circola all’interno in modo da garantire una cottura veloce e omogenea e potrai avvalerti di ben 8 programmi preimpostati per essere ancora più rapida.

Montando l’apposito accessorio puoi trasformare la tua friggitrice ad aria in un barbecue smokeless e con la doppia resistenza la cottura è velocissima. Inoltre gode di una potenza da 2000 W e potrai regolare la temperatura da un minimo di 60° C a un massimo di 230° C. Gode di un comodo pannello sulla parte superiore per accedere ai vari programmi due maniglie davanti al cestello per essere più pratico. È moderna, elegante e non occupa troppo spazio.

Approfitta anche tu di questa promozione speciale prima che scada. Fiondati immediatamente su Amazon e acquista la tua G3 Ferrari G10181 a soli 99 euro, invece che 136 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.