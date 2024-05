Samsung Galaxy A34 5G: 6/128GB a 169€ in meno su Amazon!

Attenzione, amanti della tecnologia! Se siete a caccia di un’offerta da urlo, preparatevi a rimanere a bocca aperta: il Samsung Galaxy A34 5G è ora disponibile su Amazon a un prezzo super competitivo di soli 230,54 euro, contro i consueti 399,90 euro. Con uno sconto del 42%, questa è l’occasione perfetta per mettere le mani su un gioiellino della tecnologia di fascia media senza svuotare il portafoglio.

Samsung Galaxy A34 5G: tecnologia di alto livello a un prezzo mini

Immaginate un display Super AMOLED da 6,6 pollici FHD+ che vi immerge in un’esperienza visiva mozzafiato e il tutto con un refresh rate di 120 Hz così che ogni scorrimento e animazione possa essere liscio come l’olio. Non è solo bello da vedere, ma anche potente sotto il cofano. Grazie al processore MediaTek Dimensity 1080, potrete godervi una navigazione senza intoppi e prestazioni al top, sia che siate dei gamer incalliti o dei maniaci della produttività mobile.

Ottima anche l’autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh che vi accompagnerà per tutto il giorno e oltre. E la fotocamera principale da 48 MP? Scatta foto così dettagliate che i vostri amici penseranno che avete assunto un fotografo professionista! Con la connettività 5G, sarete sempre un passo avanti, con velocità di download e upload fulminee che vi permetteranno di streammare, scaricare e navigare senza attese snervanti. Non preoccupatevi di schizzi d’acqua o polvere: il Galaxy A34 5G è certificato IP67, il che significa che può resistere a immersioni in acqua fino a 1 metro per 30 minuti.

Cosa state aspettando? Grazie ad Amazon Prime, potrete riceverlo comodamente a casa vostra senza spese di spedizione aggiuntive. Inoltre, con Cofidis, potrete pagarlo a rate a tasso zero, rendendo l’acquisto ancora più accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione d’oro: il Samsung Galaxy A34 5G con 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione vi aspetta a soli 230,54 euro. Un risparmio che non può essere ignorato e un dispositivo che trasforma ogni momento in un’esperienza high-tech indimenticabile!