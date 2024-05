Ticwatch E3, smartwatch Wear OS: mettilo al polso (doppio sconto)

Ticwatch E3 è lo smartwatch giusto se stai cercando un modello elegante, multifunzionale e con sistema operativo Wear OS. Oggi lo puoi mettere al polso approfittando del doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un coupon da attivare. Tra i punti di forza segnaliamo il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio della qualità del sonno e la possibilità di scaricare applicazioni da Google Play.

Smartwatch in offerta: doppio sconto per Ticwatch E3

Il cuore pulsante dell’orologio è costituito dal processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, affiancato da quello progettato appositamente da Mobvoi per questa tipologia di dispositivi, che lavora insieme a 1 GB di RAM e a 8 GB di memoria interna. Le informazioni sono visualizzate sul display circolare HD da 1,3 pollici a colori, ricoperto da un vetro curvo 2.5D resistente e con interfaccia personalizzabile. La connettività è Wi-Fi+Bluetooth, è presente la tecnologia GPS per la geolocalizzazione precisa durante l’attività fisica e non manca il chip NFC per i pagamenti in mobilità. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’inclusione microfono e altoparlante con supporti ai comandi vocali e alle telefonate (lasciando lo smartphone in tasca). È impermeabile e dotato di una funzionalità per il rismarmio energetico che garantisce un’autonomia elevata con una sola ricarica. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

L’affare di oggi permette di acquistare Ticwatch E3 al prezzo minimo storico di soli 119 euro (invece di 199 euro come da listino). Come già scritto, è merito di un doppio sconto che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: approfittane attivando il coupon sull’e-commerce.

È venduto dallo store ufficiale del marchio, tra i leader nel settore degli smartwatch, e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro pochi giorni se effettui subito l’ordine.