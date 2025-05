WhatsApp per iPad in download: l'attesa è finita

L’annuncio è arrivato dall’account X di WhatsApp e dalle pagine del blog ufficiale: l’applicazione per iPad è finalmente disponibile. Termina così un’attesa lunga più di 15 anni. Per il download, il post rimanda direttamente alla piattaforma App Store. L’unico requisito richiesto è un tablet della mela morsicata con la versione 15.1 (o successiva) del sistema operativo iPadOS.

L’applicazione di WhatsApp arriva su iPad

Le funzionalità sono del tutto paragonabili a quelle della versione per iOS: messaggistica, chiamate, videochiamate con un massimo di 32 partecipanti, utilizzo delle fotocamere anteriore e posteriore, condivisione dello schermo e così via.

Non manca nemmeno il supporto alle caratteristiche native di iPadOS, a partire da quelle dedicate al multitasking come Stage Manager, Split View e Slide Over, per visualizzare più app in contemporanea sullo schermo.

L’applicazione di WhatsApp per iPad funziona anche con Magic Keyboard e Apple Pencil. Sfrutta poi la tecnologia multi-dispositivo della piattaforma, così da mantenere le chat sincronizzate indipendentemente dal terminale utilizzato. Lo stesso vale per le chiamate e i file multimediali scambiati, proteggendo il tutto con la crittografia end-to-end e con il lucchetto.

A grande richiesta, ora tocca a Instagram

Il team al lavoro sul progetto fa riferimento a una grande richiesta . Effettivamente, si tratta di una delle novità più attese e invocate dagli utenti, più volte avvistata in fase di test nel corso degli ultimi anni, ma resa ufficialmente disponibile solo oggi.

Come si può vedere nell’immagine di apertura, non manca nemmeno la tanto discussa chat dedicata a Meta AI. È stata introdotta forzatamente a fine marzo, accompagnata da un pulsante dedicato che non è possibile eliminare dalla schermata principale di WhatsApp, facendo storcere il naso a molti.

Non rimane ora che attendere il lancio dell’applicazione ufficiale di Instagram per iPad. Secondo le indiscrezioni circolate il mese scorso, la fase di sviluppo sarebbe stata avviata.