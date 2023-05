Come attivare il Lucchetto Chat di WhatsApp

Si chiama Lucchetto Chat (Chat Lock in inglese) ed è l’ultima novità introdotta dal team al lavoro su WhatsApp. Come spiegato ieri in occasione dell’annuncio, si tratta di una funzionalità che in molti apprezzeranno, aggiunta con l’obiettivo di incrementare la tutela della privacy, applicando una protezione alle conversazioni selezionate dall’utente, accessibili così solo tramite password o autenticazione biometrica. Vediamo come attivarla.

WhatsApp: come attivare il nuovo Lucchetto Chat

Anzitutto, va specificato che la caratteristica è in fase di lancio e di distribuzione, ma non ha ancora giunto tutti gli account e tutti i dispositivi. Per qualcuno, sarà dunque necessario attendere. Se già accessibile, per abilitarla non bisogna far altro che aprire una chat (individuale o di gruppo), toccare la parte superiore della schermata (dove è riportato il nome del contatto o quello del gruppo), poi selezionare l’apposita voce dalla sezione del menu che già include le opzioni Crittografia e Messaggi Effimeri.

Verrà così chiesto di autenticarsi con la propria impronta digitale che da lì in poi diventerà l’unico modo possibile per leggere i messaggi contenuti.

La conversazione finirà all’interno della nuova sezione Chat Bloccate in cima alla schermata (sopra quelle Archiviate). Per accedervi sarà necessario toccare il sensore per il riconoscimento dell’impronta.

Il lavoro del team di WhatsApp su Lucchetto Chat non è terminato. Lo sviluppatore ha già reso noto che, nei prossimi mesi, la funzionalità si arricchirà di ulteriori opzioni. Tra queste, il blocco per i dispositivi complementari (quelli collegati allo stesso account) e la possibilità di creare una password personalizzata (differente rispetto a quella dello smartphone).

A chi tornerà utile? È lo stesso post di annuncio sulle pagine del blog ufficiale a rispondere.

Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui ti arriva un messaggio speciale proprio quando il tuo telefono è in mano a qualcun altro.

