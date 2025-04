Instagram per iPad, in arrivo l'app dopo oltre 10 anni

Buone nuove per gli utenti iPad! Meta starebbe sviluppando una versione di Instagram per il tablet di Apple. Dopo anni di attesa e richieste inascoltate, sembra che l’azienda di Mark Zuckerberg abbia deciso di farsi perdonare.

Instagram pronto a sbarcare su iPad

Attualmente, utilizzare Instagram su un iPad significa accontentarsi di una versione ingrandita dell’app per iPhone. Un’esperienza tutt’altro che piacevole, che ha spinto molti utenti a chiedere a gran voce un’app nativa per il tablet. Richieste che, fino ad ora, sono cadute nel vuoto.

Ma cosa ha convinto Meta a cambiare idea dopo oltre un decennio di indifferenza verso l’iPad? Secondo The Information, potrebbe essere l’incertezza legale che aleggia su TikTok. La legge “divest-or-ban” (che costringerebbe ByteDance a vendere TikTok o a lasciarla fuori dal mercato USA) e i dazi imposti da Trump potrebbero aver dato la spinta necessaria a Meta per diventare più aggressiva sul mercato dei tablet.

In passato, Instagram ha sempre respinto l’idea di un’app per iPad. Il motivo? il gruppo di persone interessate non era ancora abbastanza grande da essere una priorità. Evidentemente, le cose sono cambiate e un’applicazione nativa è finalmente diventata una priorità. Meta potrebbe aver fiutato l’occasione: con TikTok con un piede nella fossa, e la domanda di contenuti sempre più alta, è il momento giusto per espandere la propria presenza anche sui tablet, in particolare sull’iPad, dove finora non ha mai investito davvero.

Le alternative in attesa dell’app ufficiale di Instagram per iPad

In attesa dell’app ufficiale, gli utenti iPad possono utilizzare Instagram in modalità Stage Manager sui modelli supportati, ottenendo un’esperienza decente. Anche la web app è migliorata negli ultimi anni. Ma una versione nativa che sfrutti appieno il grande display è ormai attesa da troppo tempo.

Meta al momento non ha rilasciato commenti. Ma se le indiscrezioni di The Information si riveleranno fondate, gli utenti iPad potranno finalmente godersi Instagram come merita.