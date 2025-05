WhatsApp: filtro per conversazioni con i chatbot AI

WhatsApp è al lavoro su una nuova funzione che consente di visualizzare tutte le conversazioni con i chatbot AI grazie a un apposito filtro. Lo si apprendere dall’analisi dell’ultima beta dell’app per Android, la numero 2.25.17.21, disponibile sul Play Store per gli sviluppatori o i beta tester.

WhatsApp: nuova funzione per filtrare le chat AI

Andando maggiormente in dettaglio, la nuova funzione implementa un filtro dedicato alle interazioni con le intelligenze artificiali, sia Meta AI o ad esempio di OpenAI, accessibile direttamente dalla schermata principale di Whatsapp, consentendo agli utenti di gestire le proprie conversazioni con i diversi chatbot AI con cui parlano sulla nota piattaforma di messaggistica in modo più efficiente rispetto a quanto attualmente proposto.

Il nuovo filtro è progettato per aggregare tutte le chat che coinvolgono interazioni con strumenti o bot di intelligenza artificiale in un’unica vista facilmente accessibile. Offre un modo semplificato per tenere traccia delle conversazioni relative all’IA, rendendo più facile per gli utenti individuare e rivisitare le conversazioni basate sull’intelligenza artificiale. Consolidando queste interazioni, il filtro migliora l’organizzazione e garantisce che le conversazioni basate sull’AI siano prontamente disponibili quando necessario.

Da tenere presente che il nuovo filtro è eventualmente rimovibile. Sebbene venga automaticamente proposto per impostazione predefinita accanto a quello già esistenti, WhatsApp consente comunque di disattivarlo tramite le impostazioni dell’app, qualora considerato inutile. Ovviamente, sarà sempre possibile effettuare anche l’operazione inversa, ovvero riattivare il filtro all’occorrenza.

In merito alla disponibilità su larga scala, al momento non è chiaro quando avverrà, ma come di consueto in queste circostanze è lecito aspettarsi un rilascio durante le prossime settimane, salvo complicazioni, chiaramente.