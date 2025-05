WhatsApp potrebbe finalmente arrivare su iPad

Per la gioia degli utenti Apple e più precisamente di coloro che dispongono di un iPad, dopo anni di attesa, WhatsApp potrebbe finalmente essere ufficialmente disponibile anche per il tablet della “mela morsicata”.

WhatsApp per iPad in arrivo?

Lo si deduce dalla pubblicazione di un post sull’account X ufficiale della celebre piattaforma di messaggistica di Meta, in risposta a un utente che chiedeva, in maniera ironica e rassegnata, il rilascio dell’app per iPad, appunto. Per rispondere, il team di WhatsApp ha utilizzato l’emoji dell’occhiolino. Considerando il fatto che l’app è già disponibile da quasi due anni su TestFlight per alcuni tester selezionati, ciò potrebbe davvero essere il preludio al rilascio pubblico definitivo.

Ad oggi, coloro che desiderano utilizzare WhatsApp su iPad sono costretti a ricorrere all’uso di WhatsApp Web dal browser, ma chiaramente ciò comporta delle limitazioni rispetto all’app “vera e propria” caratteristiche per l’appunto della variante Web della piattaforma, come ad esempio l’impossibilità di poter fare e ricevere videochiamate.

Da tenere presente che, secondo ulteriori indiscrezioni, Meta starebbe lavorando per rendere disponibile una versione per iPad pure dell’app di Instagram, anch’essa da tempo richiesta dagli utenti.

A quanto pare, dunque, Meta è finalmente intenzionata a prendere sul serio il versante iPad, per il quale è attualmente disponibile esclusivamente l’app di Facebook e che, forse in pochi lo ricorderanno, anch’essa non venne rilasciata subito, ma a distanza di circa un anno dal lancio del primo modello di tablet Apple e a distanza di circa tre anni da quella per iPhone.