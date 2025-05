WhatsApp lancia le chat vocali su tutti i gruppi: come funzionano

In un post sul blog, WhatsApp annuncia finalmente l’aggiunta della chat vocale per tutti i gruppi. Questa funzione, simile alle chat vocali di Discord, consente di entrare e uscire da una chat vocale quando si vuole, continuando a inviare messaggi di testo nella discussione.

WhatsApp si è resa conto che è una funzione comoda, perché a volte è necessario chattare con persone che sono disponibili in un determinato momento.

Chat vocali su tutti i gruppi di WhatsApp

Finora la chat vocale era disponibile solo per i gruppi di dimensioni comprese tra 33 e 256 persone. Ora è stata estesa a tutti i gruppi di WhatsApp. La nuova funzione è attualmente in fase di roll out e potrebbe richiedere alcuni giorni a seconda della località in cui ci si trova.

Come si avvia una chat vocale di gruppo su WhatsApp?

Avviare una chat vocale è molto semplice:

è molto semplice: Aprire la chat di gruppo da cui si desidera avviare una chat vocale,

Dalla parte inferiore della conversazione, scorrere verso l’alto tenendo premuto il pulsante per alcuni secondi.

È sufficiente fare clic su Connetti per avviare o partecipare alla chat in qualsiasi momento.

Quando viene avviata una chat vocale, nessuno riceve una notifica e non viene emesso alcun suono, quindi tutti possono partecipare alla conversazione quando possono. Se durante una discussione vocale resta connessa solo una persona, la conversazione si chiuderà automaticamente dopo 60 minuti di inattività.

WhatsApp protegge le chat vocali esattamente come fa con messaggi e chiamate: tutto blindato con la crittografia end-to-end già attiva appena si installa l’app. In pratica, nemmeno WhatsApp può “origliare” le nostre conversazioni. E va benissimo così.