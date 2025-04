WhatsApp, 3 nuove funzioni per le chiamate audio e video

Sebbene la maggior parte delle persone usi WhatsApp principalmente per scambiarsi messaggi, l’app offre molte altre funzionalità. Oltre alle opzioni meno convenzionali come i canali e le community, permette anche di effettuare chiamate vocali e video. Su iOS, infatti, è possibile impostare WhatsApp come app predefinita per la gestione di messaggi e chiamate.

Novità in arrivo per le chiamate WhatsApp

In attesa che anche Android possa farlo, Meta ha deciso di migliorare ulteriormente l’app. Nella versione beta 2.25.10.16 sono state scoperte ben tre nuove funzionalità, tutte interessanti. Due di queste, in particolare, introducono miglioramenti attesi da tempo dagli utenti.

La prima novità è l’aggiunta di un pulsante “Muto” direttamente nella barra delle notifiche quando si riceve una chiamata audio. In questo modo si può rispondere senza attivare subito il microfono, utile per prendersi un attimo prima di parlare o per ascoltare senza fretta. La seconda, probabilmente la più apprezzata, riguarda le videochiamate: ora si potrà disattivare la fotocamera prima di avviare la chiamata. Finora, alzare il telefono significava attivare automaticamente la videocamera, costringendo molti a inquadrare il soffitto mentre si sistemavano. D’ora in poi non sarà più necessario puntare l’obiettivo verso il soffitto solo perché non si ha un aspetto presentabile…

Infine, l’ultima novità sarà particolarmente utile durante le chiamate di gruppo, poiché consente di reagire con le emoji durante una videochiamata. Un semplice pollice in su o un’emoji espressiva permette di mostrare approvazione o partecipazione senza interrompere chi sta parlando. Un piccolo gesto che rende le conversazioni più fluide e coinvolgenti.