 All'asta un rarissimo cabinato funzionante di Computer Space
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

All'asta un rarissimo cabinato funzionante di Computer Space

Un esemplare funzionante di Computer Space, del 1973 e considerato uno dei cabinati più rari al mondo, è stato messo in vendita all'asta.
All'asta un rarissimo cabinato funzionante di Computer Space
Entertainment Videogame
Un esemplare funzionante di Computer Space, del 1973 e considerato uno dei cabinati più rari al mondo, è stato messo in vendita all'asta.
Scott Lowe, Flickr
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

A sinistra nell’immagine di copertina c’è Pong. E più o meno lo conosciamo tutti. A destra c’è invece un cabinato dall’aspetto futuristico che è a tutti gli effetti il primo della storia (se non si considera Galaxy Game, uscito un paio di mesi prima), noto per lo più solo agli appassionati di arcate e retrogaming: è quello di Space Computer. Lanciato quattro anni prima, nel 1971, è stato creato da Nolan Bushnell e Ted Dabney, di lì a poco co-fondatori di Atari. La notizia di oggi è che un esemplare funzionale è andato all’asta.

Un pezzo di storia all’asta: Computer Space

È in vendita su RR Auction (link a fondo articolo) nella sua colorazione verde. La produzione di questa specifica unità è datata 1973. La propone David Perry, veterano dell’industria videoludica, dicendo di volersene liberare perché ha finito lo spazio. Si tratta della versione per due giocatori, descritta come probabilmente il videogioco arcade più raro in assoluto, reperibile solo nei musei.

La versione single player, meno rara, è stata venduta per circa 69.800 dollari, questa si ritiene possa arrivare fino a 200.000 dollari. Al momento si sono registrate 14 offerte con una puntata massima di 10.230 dollari, ma salirà inevitabilmente ancora prima della scadenza fissata per il 21 agosto.

Per quanto riguarda il gameplay, è piuttosto semplice e rudimentale: si controlla una piccola astronave in movimento sullo schermo e bisogna distruggere dei dischi volanti. Attraverso i comandi si può modificare la direzione dei missili. In sovrimpressione ci sono un timer e i punteggi.

Nonostante non abbia molto a che fare con la mela morsicata, la casa d’aste l’ha inserita nel lotto intitolato Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction Part Two, insieme a molti altri pezzi rari.

Pubblicato il 14 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Luna: tutti i giochi gratis di agosto con Prime

Amazon Luna: tutti i giochi gratis di agosto con Prime
GTA 6: la lunga anteprima potrebbe essere una miniserie

GTA 6: la lunga anteprima potrebbe essere una miniserie
La Germania ha aspettato 25 anni per Return to Castle Wolfenstein

La Germania ha aspettato 25 anni per Return to Castle Wolfenstein
E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?

E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?
Amazon Luna: tutti i giochi gratis di agosto con Prime

Amazon Luna: tutti i giochi gratis di agosto con Prime
GTA 6: la lunga anteprima potrebbe essere una miniserie

GTA 6: la lunga anteprima potrebbe essere una miniserie
La Germania ha aspettato 25 anni per Return to Castle Wolfenstein

La Germania ha aspettato 25 anni per Return to Castle Wolfenstein
E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?

E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?
Davide Tommasi
Pubblicato il
14 ago 2026
Link copiato negli appunti