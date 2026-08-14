Amazon Luna: tutti i giochi gratis di agosto con Prime

Da quando Amazon ha rinnovato il cloud gaming di Luna, lo scorso anno, le novità non sono mai mancate. E i player sembrano apprezzare questa modalità, che li solleva dall’obbligo di scaricare e installare i titoli in locale, a patto di avere una connessione internet abbastanza veloce. In questi giorni la piattaforma sta accogliendo i giochi di agosto, vediamo quali sono e come ottenerli gratuitamente.

Partiamo da quelli inclusi con l’abbonamento Prime, aggiunti alla versione Standard del servizio. Alcuni sono già disponibili, altri arriveranno nel corso delle prossime settimane. Eccoli, ci sono anche due produzioni AAA del catalogo Ubisoft.

Batman: Caped Crusader – Chronicles (già disponibile);

Bluey: The Videogame (già disponibile);

Disney/Pixar Brave: The Video Game (già disponibile);

Disney/Pixar WALL-E (già disponibile);

Assassin’s Creed Valhalla (in arrivo);

Assassin’s Creed Mirage (in arrivo).

Ci sono poi i titoli PC da riscattare sulla piattaforma, nell’app di Amazon Games oppure su store di terze parti. Anche in questo caso, alcuni sono già usciti. A differenza dei precedenti, devono essere scaricati e installati sul computer.

Right and Down (già disponibile, GOG);

Hiveswap Friendsim (già disponibile, GOG);

Hiveswap Friendsim (già disponibile, GOG); Pyramids and Aliens: Escape Room (già disponibile, GOG);

Airship: Kingdoms Adrift (già disponibile, Epic Games Store);

Steelrising (già disponibile, Epic Games Store);

Royal Romances: Forbidden Magic (20 agosto, 3P);

Spray Paint Simulator (20 agosto, Amazon Games);

Havendock (27 agosto, Amazon Games);

Clash: Artifacts of Chaos (27 agosto, Epic Games Store).

Tornando invece al cloud gaming, il consiglio per chi non l’ha ancora fatto è di provare Dispatch, un’esperienza che lascerà il segno in chi apprezza i giochi di avventura. Sviluppato e pubblicato da AdHoc Studio, racconta una storia profonda con lo stile tipico dei fumetti, dando peso alle scelte effettuate durante le conversazioni con gli altri personaggi.