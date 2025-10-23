Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

La nuova versione di Amazon Luna è già online. Il suo arrivo era stato annunciato a inizio ottobre e previsto entro fine anno, ma i tempi sono stati accorciati. Per collegarsi è sufficiente digitare l’indirizzo luna.amazon.it su un dispositivo compatibile. Ci si trova così di fronte a un’interfaccia rinnovata e a parecchie funzionalità inedite, molte delle quali pensate per il multiplayer in famiglia o con gli amici e per utilizzare gli smartphone in qualità di controller.

Amazon Luna si rinnova: GameNight e altre novità

Rispetto alla prima incarnazione del servizio, è stato completamente ridisegnato e ripensato. La compatibilità è garantita per Fire TV, telefoni, tablet, browser e smart TV (LG e Samsung). Sono già presenti diverse decine di giochi.

Alcuni di questi sono raccolti nella collezione GameNight, pensati per riunire amici e famiglia in soggiorno. Quali sono? Ad esempio Angry Birds Flock Party, Chi Vuol Essere Milionario, Tetris Effect, Draw & Guess, Flappy Golf Party, Bonkies, Inversus, Garfield Kart 2, Exploding Kittens 2, Ticket to Ride, Cluedo e Taboo. Queste le parole del general manager Jeff Gattis.

GameNight porta ancora più avanti l’idea di accesso facile, che è al centro del nuovo Luna, offrendo una collezione di giochi incredibilmente divertenti e accessibili che brillano assolutamente quando giocati insieme a amici e famiglia. Chiunque abbia uno smartphone può tuffarsi subito nel divertimento, indipendentemente dalle proprie abilità videoludiche.

Per l’accesso alla piattaforma è sufficiente l’abbonamento Prime, lo stesso che già si utilizza per le spedizioni gratis dei prodotti acquistati sull’e-commerce e per lo streaming su Prime Video.

Amazon continua a offrire l’opzione Premium, al prezzo mensile di 9,99 euro, con una prova gratuita iniziale di sette giorni.

Provando a raggiungere il vecchio portale di Prime Gaming ( gaming.amazon.com ) ora si attiva il redirect diretto a Luna. Chi cerca i giochi gratis da riscattare li trova in una sezione dedicata.