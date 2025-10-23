 Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

GameNight e altre novità per l'evoluzione di Amazon Luna: il cloud gaming diventa più accessibile con il supporto al multiplayer locale.
Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Informatica Cloud & Hosting Entertainment Videogame
GameNight e altre novità per l'evoluzione di Amazon Luna: il cloud gaming diventa più accessibile con il supporto al multiplayer locale.
Punto Informatico

La nuova versione di Amazon Luna è già online. Il suo arrivo era stato annunciato a inizio ottobre e previsto entro fine anno, ma i tempi sono stati accorciati. Per collegarsi è sufficiente digitare l’indirizzo luna.amazon.it su un dispositivo compatibile. Ci si trova così di fronte a un’interfaccia rinnovata e a parecchie funzionalità inedite, molte delle quali pensate per il multiplayer in famiglia o con gli amici e per utilizzare gli smartphone in qualità di controller.

Amazon Luna si rinnova: GameNight e altre novità

Rispetto alla prima incarnazione del servizio, è stato completamente ridisegnato e ripensato. La compatibilità è garantita per Fire TV, telefoni, tablet, browser e smart TV (LG e Samsung). Sono già presenti diverse decine di giochi.

L'interfaccia del nuovo Amazon Luna

Alcuni di questi sono raccolti nella collezione GameNight, pensati per riunire amici e famiglia in soggiorno. Quali sono? Ad esempio Angry Birds Flock Party, Chi Vuol Essere Milionario, Tetris Effect, Draw & Guess, Flappy Golf Party, Bonkies, Inversus, Garfield Kart 2, Exploding Kittens 2, Ticket to Ride, Cluedo e Taboo. Queste le parole del general manager Jeff Gattis.

GameNight porta ancora più avanti l’idea di accesso facile, che è al centro del nuovo Luna, offrendo una collezione di giochi incredibilmente divertenti e accessibili che brillano assolutamente quando giocati insieme a amici e famiglia. Chiunque abbia uno smartphone può tuffarsi subito nel divertimento, indipendentemente dalle proprie abilità videoludiche.

Per l’accesso alla piattaforma è sufficiente l’abbonamento Prime, lo stesso che già si utilizza per le spedizioni gratis dei prodotti acquistati sull’e-commerce e per lo streaming su Prime Video.

Amazon continua a offrire l’opzione Premium, al prezzo mensile di 9,99 euro, con una prova gratuita iniziale di sette giorni.

Provando a raggiungere il vecchio portale di Prime Gaming (gaming.amazon.com) ora si attiva il redirect diretto a Luna. Chi cerca i giochi gratis da riscattare li trova in una sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno

Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno
Amazon Luna arriva in Italia: è gratis con Prime

Amazon Luna arriva in Italia: è gratis con Prime
Amazon Luna è finalmente disponibile per tutti

Amazon Luna è finalmente disponibile per tutti
Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween

Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween
Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno

Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno
Amazon Luna arriva in Italia: è gratis con Prime

Amazon Luna arriva in Italia: è gratis con Prime
Amazon Luna è finalmente disponibile per tutti

Amazon Luna è finalmente disponibile per tutti
Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween

Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 ott 2025
Link copiato negli appunti