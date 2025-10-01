Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno

Il cloud gaming non ha ancora espresso le sue reali potenzialità. È una tecnologia di cui discutiamo fin dai tempi di OnLive e Gaikai, ma che ancora oggi fatica a ingranare. Tra le piattaforme dedicata c’è anche Amazon Luna, disponibile da fine 2023 in Italia (leggi la prima recensione su Telefonino) e che presto sarà rinnovata.
Cloud gaming: Amazon Luna sta per rinnovarsi
Il comunicato ricevuto in redazione parla di un servizio
completamente riprogettato e reinventato in arrivo entro la fine dell’anno, strutturato in modo da unire
innovativi giochi sociali con grandi successi. Come già avviene, non richiederà alcun hardware dedicato, risultando accessibile da Smart TV, tablet e dispositivi Fire TV.
Tra le novità introdotte ci sarà la sezione GameNight con una raccolta di party game social da fare con famiglia e amici, utilizzando lo smartphone come controller. Sarà popolata da titoli esclusivi sviluppati da Amazon, a partire da Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, descritto come
un gioco di improvvisazione in tribunale creato da umani e potenziato dall’AI, dove i giocatori inventano personaggi stravaganti, creano storie folli e fanno di tutto per difendere la propria testimonianza di fronte al giudice Snoop Dogg.
Altri titoli ottimizzati per il multiplayer in salotto saranno Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens e Flappy Golf Party oltre ad adattamenti di Taboo, Ticket to Ride e Cluedo.
Nel catalogo non mancheranno anche i giochi AAA. Alcuni di questi, citati dal comunicato, sono Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l’antico cerchio, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Per l’accesso sarà sufficiente l’abbonamento Prime.
Amazon continuerà a offrire la formula Premium, come già avviene, per l’accesso a titolo extra. Al momento quelli confermati sono EA SPORTS FC 25, LEGO DC Super-Villains, Team Sonic Racing e Batman: Arkham Knight.