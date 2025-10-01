Il nuovo Amazon Luna arriverà entro fine anno

Il cloud gaming non ha ancora espresso le sue reali potenzialità. È una tecnologia di cui discutiamo fin dai tempi di OnLive e Gaikai, ma che ancora oggi fatica a ingranare. Tra le piattaforme dedicata c’è anche Amazon Luna, disponibile da fine 2023 in Italia (leggi la prima recensione su Telefonino) e che presto sarà rinnovata.

Cloud gaming: Amazon Luna sta per rinnovarsi

Il comunicato ricevuto in redazione parla di un servizio completamente riprogettato e reinventato in arrivo entro la fine dell’anno, strutturato in modo da unire innovativi giochi sociali con grandi successi . Come già avviene, non richiederà alcun hardware dedicato, risultando accessibile da Smart TV, tablet e dispositivi Fire TV.

Tra le novità introdotte ci sarà la sezione GameNight con una raccolta di party game social da fare con famiglia e amici, utilizzando lo smartphone come controller. Sarà popolata da titoli esclusivi sviluppati da Amazon, a partire da Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, descritto come un gioco di improvvisazione in tribunale creato da umani e potenziato dall’AI, dove i giocatori inventano personaggi stravaganti, creano storie folli e fanno di tutto per difendere la propria testimonianza di fronte al giudice Snoop Dogg .

Altri titoli ottimizzati per il multiplayer in salotto saranno Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens e Flappy Golf Party oltre ad adattamenti di Taboo, Ticket to Ride e Cluedo.

Nel catalogo non mancheranno anche i giochi AAA. Alcuni di questi, citati dal comunicato, sono Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l’antico cerchio, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Per l’accesso sarà sufficiente l’abbonamento Prime.

Amazon continuerà a offrire la formula Premium, come già avviene, per l’accesso a titolo extra. Al momento quelli confermati sono EA SPORTS FC 25, LEGO DC Super-Villains, Team Sonic Racing e Batman: Arkham Knight.