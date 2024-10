YouTube, Shorts più lunghi: fino a 3 minuti

YouTube sembra finalmente aver colto appieno l’impatto dei suoi concorrenti TikTok e Instagram sugli utenti. La piattaforma di streaming di Google, che di fatto resta il padrone incontrastato del formato lungo, fatica ancora ad affermarsi nel formato verticale breve, ma la cose stanno per cambiare.

YouTube, infatti, ha fatto un annuncio clamoroso: dal 15 ottobre i creator potranno realizzare Shorts della durata massima di 3 minuti.. E non è tutto!

Su YouTube gli Shorts durano fino a 3 minuti

Introdotto in tutto il mondo poco più di tre anni fa, il formato YouTube Shorts – una sorta di piattaforma nella piattaforma – ospita video della durata massima di un minuto. Questa lunghezza era vista come un ostacolo per molti creatori di contenuti, molti dei quali hanno preferito rivolgersi a concorrenti come TikTok o Instagram.

Ma la musica sta per cambiare e tra poco più di dieci giorni, gli Shorts di YouTube potranno durare fino a 3 minuti. Quindi non avranno più una funzione di “richiamo” per la visione di video più lunghi. Potranno raccontare storie, fornire notizie e, in sostanza, moltiplicare le possibilità creative.

Del resto, non è la prima volta che YouTube si “ispira” ai suoi rivali. A luglio ad esempio, ho introdotto diverse nuove funzioni in stile TikTok, il suo più acerrimo nemico, tra cui il voiceover e il layout automatico, che converte i video lunghi in video brevi.

Nuove possibilità creative per gli Shorts

Naturalmente, l’aumento della lunghezza degli Shorts non è l’unico annuncio di YouTube. Per la creazione di questi brevi video, gli YouTuber potranno utilizzare dei modelli che li aiuteranno a ricreare i corti più facilmente. Un po’ come Canva offre per le immagini o i documenti di presentazione, ad esempio.

Sarà inoltre possibile aggiungere contenuti di YouTube direttamente dalla fotocamera di Shorts, rendendo più facile il remix di clip musicali o video. E come annunciato all’evento Made on YouTube del mese scorso, il modello Veo di Google DeepMind consentirà di aggiungere sfondi ai video.

Ci sarà anche un player semplificato, che ridefinirà l’esperienza per gli spettatori, oltre all’arrivo di una scheda Shorts Trends, per scoprire i video brevi più popolari nel proprio Paese, ad esempio. Anche i commenti saranno direttamente visibili, per migliorare l’interazione.