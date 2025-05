WhatsApp: cos'è la chat ufficiale e a cosa serve

Come segnalato da alcuni lettori, su WhatsApp sta facendo la sua comparsa la chat ufficiale dell’applicazione. Appare in cima all’elenco delle conversazioni, notificando la presenza di un nuovo messaggio da leggere. Vediamo di cosa si tratta, anticipando che questa volta non ha nulla a che fare con l’intelligenza artificiale, come invece avvenuto con la recente introduzione forzata di Meta AI.

Arriva la chat ufficiale di WhatsApp

Ecco come si mostra la chat ufficiale di WhatsApp nella schermata principale, con il badge di verifica che invita l’utente ad aprirla senza timori.

Una volta al suo interno, svela subito quale sia l’utilità, con un messaggio di benvenuto.

Ti informeremo sulle novità;

riceverai consigli utili su come usare al meglio WhatsApp;

potrai archiviare o bloccare questa chat in qualsiasi momento.

Un tap su Continua permette di proseguire. C’è un video che mostra i vantaggi legati all’attivazione della verifica in due passaggi. A conti fatti, si tratta di un suggerimento finalizzato a incrementare la sicurezza dell’account.

Per una maggiore sicurezza, attiva la verifica in due passaggi, che richiederà l’inserimento di un PIN la prossima volta che registrerai il tuo numero di telefono su WhatsApp.

Seguono la spiegazione della funzionalità, come può tornare utile per evitare la compromissione o la violazione dell’account e la procedura guidata per attivarla, chiedendo l’inserimento del PIN e l’eventuale email di recupero da utilizzare nel caso lo si dimentichi.

Come già anticipato, la chat ufficiale di WhatsApp può essere archiviata, bloccata o eliminata in qualsiasi momento. Possiamo immaginare che nel tempo ospiterà messaggi dedicati alle novità introdotte, un po’ come già fatto attraverso gli aggiornamenti di stato.

La comparsa potrebbe non avvenire immediatamente per tutti. Come spesso accade, Meta sceglie di passare per un rollout graduale, così da intercettare eventuali problemi grazie ai feedback ricevuti, intervenendo se necessario per correggere il tiro.