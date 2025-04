WhatsApp: privacy avanzata per le conversazioni

Come anticipato pochi giorni fa, WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità che aggiunge una maggiore protezione alle conversazioni su argomenti più sensibili. La Advanced Chat Privacy sarà disponibile per tutte le chat (singole e di gruppo) nel corso dei prossimi mesi. Al momento non è ancora presente in Italia.

Come funziona la privacy avanzata

WhatsApp garantisce la privacy con la crittografia end-to-end. Solo mittente e destinatario possono leggere, ascoltare e condividere messaggi, chiamate e contenuti multimediali. Gli utenti possono sfruttare altre funzionalità, tra cui i messaggi effimeri e il lucchetto chat per evitare l’accesso alle conversazioni più riservate.

La novità annunciata oggi si chiama Advanced Chat Privacy, ovvero privacy avanzata della chat in italiano. Lo scopo principale della nuova funzionalità è impedire agli utenti di portare i contenuti al di fuori di WhatsApp, garantendo così una privacy maggiore.

In pratica, se l’impostazione è attiva per chat singole e di gruppo, non sarà possibile esportare la conversazione. Verrà inoltre bloccato il download automatico dei file multimediali sullo smartphone. Infine, i messaggi non potranno essere usati per le funzionalità AI, tra cui le citazioni @MetaAI .

L’azienda di Menlo Park suggerisce di usare la funzionalità soprattutto nelle chat di gruppo in cui si discute di argomenti sensibili, come la salute. La relativa impostazione sarà presente nella schermata visualizzata dopo aver toccato il nome della chat. In futuro potrebbe essere inclusa anche la protezione contro gli screenshot.

Al momento non è ancora disponibile in Italia. Secondo TechCrunch, il rollout avverrà gradualmente nel corso dei prossimi mesi.