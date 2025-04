WhatsApp, in arrivo le chiamate vocali e video sul web

Sembra proprio che WhatsApp abbia deciso di fare le cose in grande. L’app di messaggistica più amata al mondo sta per portare le chiamate vocali e video anche sulla versione web!

In arrivo le chiamate vocali e video su WhatsApp Web

Fino ad ora, per effettuare chiamate tramite WhatsApp, gli utenti dovevano affidarsi all’app mobile o al client desktop per PC e Mac. Ma presto, tutto questo potrebbe diventare un ricordo del passato.

WABetaInfo ha scovato i pulsanti per chiamate vocali e video nella versione web di WhatsApp. Non si tratta di un semplice rumor, ma della prova che presto potremo usare tutte le funzioni dell’app anche dal browser, senza per forza tirare fuori il telefono.

La notizia segue di poche settimane l’aggiornamento che ha introdotto il menu a tendina per avviare chiamate nelle chat singole e di gruppo. È evidente che l’azienda sta spingendo forte sul fronte della comunicazione, cercando di offrire un’esperienza sempre più completa.

Da poco inoltre, WhatsApp ha annunciato 3 nuove funzionalità: l’aggiunta di un pulsante “Muto” direttamente nella barra delle notifiche quando si riceve una chiamata audio; la possibilità di disattivare la fotocamera prima di avviare la chiamata e la possibilità di reagire con le emoji durante una videochiamata.

La comodità di comunicare ovunque

Ora si potrà rispondere direttamente dal browser, senza installare nulla. Una bella comodità quando si è al computer di un collega o in viaggio con un portatile in prestito. Basterà un login veloce e si avrà tutto a portata di clic. Niente più acrobazie tra dispositivi.