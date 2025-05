YouTube: miniature sfocate per contenuti sensibili

YouTube ha dato il via al test per una nuova funzione su un ristretto numero di utenti che riguarda i risultati di ricerca. La funzionalità prevede la sfocatura automatica delle miniature per i video che includono temi sensibili, al fine di proteggere gli internauti da immagini indesiderate.

YouTube: sfocatura automatica delle miniature per video con temi sensibili

Andando più in dettaglio, la sfocatura viene applicata ai video che, pur rispettando le linee guida ufficiali, trattano temi ritenuti sensibili, come quelli riguardanti la sessualità. Nonostante ciò, il titolo del video, il nome del canale e la descrizione restano visibili.

Non sono stati comunicati i criteri esatti in base a cui viene abilitata la sfocatura, ma YouTube ha sottolineato che gli utenti coinvolti nel test possono decidere di disattivare questa opzione qualora lo reputino opportuno.

Da tenere presente che attualmente YouTube offra già la “Modalità con Restrizioni” per un filtraggio più ampio dei contenuti maturi, questa nuova sperimentazione ricorda più da vicino le funzionalità “SafeSearch” offerta da Google con il suo motore di ricerca, la quale consente di scegliere tra filtrare completamente i risultati espliciti, visualizzarli tutti o, appunto, sfocare le immagini potenzialmente problematiche mantenendo visibili testo e link.

Ricordiamo che di recente su YouTube è stato avviato anche il test delle AI Overview nei risultati di ricerca, proponendo un carosello di video pensati apposta per rispondere alle domande degli utenti, evitando lo scorrimento infinito tra risultati poco pertinenti. La novità è però ad appannaggio di un numero ridotto di utenti abbonati a YouTube Premium negli Stati Uniti.