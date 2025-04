YouTube testa le AI Overview nei risultati di ricerca

Su YouTube sbarcano le AI Overview nei risultati di ricerca. Immaginiamo di cercare “migliori cuffie cancellazione rumore” o “musei da visitare a Roma“. D’ora in poi, YouTube potrebbe sorprenderci con un carosello di video pensati apposta per rispondere alle nostre domande. Niente più scorrimento infinito tra risultati poco attinenti: l’AI ci servirà su un piatto d’argento le clip più utili per la nostra ricerca, insieme a topic e informazioni correlate.

Le AI Overview approdano su YouTube, l’eredità di Google Search

Se si ha la sensazione di aver già sentito parlare di panoramiche AI da qualche parte, non è un caso. Questa funzione non è altro che la versione per YouTube delle AI Overview lanciate da Google Search al Google I/O 2024. L’idea è semplice: usare l’AI per capire quali query richiedono approfondimenti extra e generare sintesi attingendo a fonti multiple.

Ma le AI Overview di Google non sono state esenti da critiche. Qualcuno sicuramente ricorderà lo scivolone della colla non tossica per non fa sciogliere il formaggio sulla pizza… O il consiglio di bere per far passare i calcoli renali? Speriamo che YouTube abbia imparato la lezione e ci risparmi figuracce simili.

Disponibilità

Per ora, le nuove Panoramiche AI di YouTube sono un’esclusiva per un ristretto gruppo di abbonati Premium negli Stati Uniti. E solo per alcune query in inglese, per di più. I prescelti potranno dare un feedback con un pollice su o giù. E chissà se anche le loro opinioni passeranno al vaglio dell’AI…