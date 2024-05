Google difende AI Overview dopo la colla sulla pizza

Google ha recentemente lanciato i risultati di ricerca dell’intelligenza artificiale, denominati AI Overviews, per milioni di utenti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di ricerca. Questa nuova funzione, infatti, genera un testo di sintesi prima dei classici link con i risultati di ricerca. Tuttavia, l’intelligenza artificiale ha generato risultati bizzarri e imprecisi, che hanno scatenato l’ilarità del web.

La scorsa settimana, infatti, AI Overview ha suggerito di mettere la colla sulla pizza per non far sciogliere il formaggio, basandosi su un commento ironico di oltre dieci anni fa di un utente di Reddit. Ha consigliato anche dimettere la benzina negli spaghetti e di mangiare i sassi perché contengono sali minerali e vitamine importanti per la salute dell’apparato digerente…

Responsabilità attribuita a “vuoti di dati” e casi limite

In un post sul blog aziendale, Liz Reid, responsabile della ricerca di Google, ha attribuito la responsabilità dei risultati imprecisi a “vuoti di dati” e a persone che inventano domande strane. Reid ha anche affermato che le AI Overview in genere non presentano “allucinazioni“, ma a volte interpretano erroneamente le informazioni già presenti sul web.

L’introduzione della nuova funzione AI Overview ha suscitato molte reazioni da parte degli utenti, spingendo alcuni a cercare modi per disabilitare la funzione. Inoltre, si sono diffuse in rete numerose schermate falsificate delle panoramiche dell’intelligenza artificiale.

Misure adottate da Google per migliorare le AI Overviews

Google sta lavorando per migliorare le panoramiche dell’intelligenza artificiale, limitando la loro comparsa per le query “senza senso” e per la satira. Reid ha anche confrontato le AI Overviews con un’altra funzione di ricerca di lunga data chiamata featured snippet, affermando che il loro “tasso di accuratezza” è “alla pari”.

L’introduzione delle AI Overviews da parte di Google è stata un errore di PR per l’azienda, che si trova a competere con OpenAI e altre startup di ricerca AI. Per avere successo, Google deve muoversi rapidamente, ma allo stesso tempo deve stare attento a non perdere la fiducia degli utenti.