Google: come disabilitare i risultati di ricerca generati dall'AI

Durante la recente conferenza Google I/O, l’azienda di Mountain View ha annunciato un cambiamento significativo nel funzionamento del suo strumento di ricerca. Invece di mostrare i classici risultati, Big G utilizzerà ora Gemini per generare risposte basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti dovranno scorrere la pagina per trovare i siti web pertinenti.

I vantaggi per Google e le conseguenze per i siti web

Questa novità rappresenta un grande vantaggio per Google, che mira a trattenere gli utenti sulla propria piattaforma il più a lungo possibile. È per questo motivo che l’azienda mostra già da tempo brevi estratti di informazioni, come biografie di personaggi famosi o risposte parziali a domande, direttamente nella pagina dei risultati.

Purtroppo però, i siti web da cui provengono questi contenuti risentiranno negativamente dell’introduzione delle AI Overviews, il nome dato a questa nuova funzione, poiché probabilmente subiranno un calo di traffico.

La reazione degli utenti e la soluzione degli sviluppatori

Non sono solo i proprietari dei siti web a essere scontenti di questa invasione dell’intelligenza artificiale, che rischia di rendere meno visibili i contenuti creati dall’uomo. Anche molti utenti di Internet hanno espresso il loro disappunto. Il fatto che Google non offra attualmente un’opzione per disattivare le AI Overwiews ha ulteriormente alimentato il malcontento. Tuttavia, questo non significa che sia impossibile liberarsene.

Gli sviluppatori hanno reagito prontamente, e a pochi giorni dall’annuncio di Google, il Chrome Web Store ospita già un’estensione che permette di bloccare le AI Overviews. Purtroppo, al momento l’estensione è disponibile solo per Chrome, ma si spera che presto arrivi anche su altri browser.

Come disabilitare i risultati di ricerca AI

Ecco come installare l’estensione e bloccare le panoramiche generate dall’intelligenza artificiale:

Aprire Google Chrome; Fare clic sull’icona delle estensioni (il puzzle) accanto alla barra di ricerca; Selezionare “Gestisci estensioni” e poi “Chrome Web Store”; Cercare “Hide Google AI Overviews“; Nella pagina dell’estensione, cliccare su “Aggiungi a Chrome”.

Una volta installata, l’estensione bloccherà automaticamente le AI Overviews, permettendo di visualizzare i risultati di ricerca tradizionali e accedere direttamente ai contenuti dei siti web.