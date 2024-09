Su YouTube Shorts arriva Veo, il generatore video AI di Google

Durante l’evento Made On YouTube di mercoledì, l’azienda ha annunciato un’importante novità per la sua piattaforma di video brevi, YouTube Shorts: l’integrazione del modello di generazione video AI di Google DeepMind, chiamato Veo.

Il generatore di video AI Veo di Google arriva su YouTube Shorts

Il generatore di video AI di Big G consentirà ai creatori di generare sfondi di alta qualità e clip di sei secondi, migliorando notevolmente la funzione “Dream Screen” lanciata nel 2023. Veo, presentato alla conferenza per sviluppatori I/O 2024 di Google, compete con altri modelli di generazione video come Pika, Sora di OpenAI e Runway, ed è in grado di creare videoclip a 1080p in diversi stili cinematografici, offrendo anche la possibilità di modificare e remixare i filmati generati in precedenza.

Nuove funzionalità per coinvolgere il pubblico e supportare i creator

Oltre all’integrazione di Veo, YouTube ha annunciato diverse novità per migliorare l’esperienza degli utenti e dei creatori sulla piattaforma. Tra queste, spiccano i “Jewels” e i regali, oggetti digitali che gli utenti potranno inviare durante i livestream per interagire con i creator e partecipare attivamente alle dirette.

L’azienda sta inoltre estendendo la disponibilità dei suoi Community hub a un maggior numero di canali, favorendo l’interazione tra creator e follower attraverso la condivisione di post e risposte reciproche. La funzione “hype”, inizialmente testata in Brasile, Turchia e Taiwan, verrà introdotta in altri mercati, consentendo agli utenti di esprimere il proprio sostegno ai creatori preferiti attraverso una speciale classifica basata sui punti hype ottenuti dai video.

Miglioramenti nell’accessibilità e nell’internazionalizzazione dei contenuti

YouTube ha ampliato il suo strumento di doppiaggio automatico per supportare più lingue, tra cui francese, italiano, portoghese e spagnolo, e sta testando il “parlato espressivo“, una tecnologia che permette di trasferire il tono, l’intonazione e i suoni ambientali di un creatore nell’audio doppiato, rendendo l’esperienza più naturale per gli spettatori di tutto il mondo. Questa innovazione contribuirà a rendere i contenuti più accessibili e fruibili a livello globale, abbattendo le barriere linguistiche e culturali.

L’AI al servizio dei creator

Durante l’evento, YouTube ha rivelato che i creatori potranno ora sfruttare l’intelligenza artificiale per generare idee video all’interno di YouTube Studio, produrre miniature accattivanti e rispondere ai follower con commenti assistiti dall’AI.