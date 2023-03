Runway Gen-2 può creare un video da un testo

L’intelligenza artificiale generativa continua stupire gli addetti ai lavori e i normali utenti. Runway, azienda statunitense che ha partecipato allo sviluppo del modello “text-to-image” di Stable Diffusion, ha annunciato Gen-2, nuova versione del modello “text-to-video” in grado di generare un video a partire dal testo scritto.

Runway ha annunciato Gen-1 appena un mese fa. La prima versione del modello IA generava un video di 3 secondi (senza audio) a partire da un video esistente (l’utente poteva aggiungere anche un testo e un’immagine come riferimento). Gen-2 genera ancora video di 3 secondi senza audio, ma non occorre nessun video esistente. È sufficiente indicare la descrizione del video che si vuole ottenere.

Generate videos with nothing but words. If you can say it, now you can see it.

Introducing, Text to Video. With Gen-2.

