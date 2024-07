YouTube Shorts: 6 nuove funzioni in stile TikTok

Mentre la concorrenza con TikTok si fa sempre più agguerrita, YouTube ha annunciato una serie di nuove funzionalità per ingolosire i rendere più interessante gli Shorts. Johanna Voolich, Chief Product Officer di YouTube, ha presentato sei nuovi strumenti che semplificheranno la creazione dei video verticali in formato breve, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Trasformazione automatica dei video lunghi in Shorts

Uno degli strumenti più interessanti è il layout automatico, che consentirà ai creatori di trasformare i loro video normali in Shorts in modo più semplice. Questa funzionalità, inizialmente disponibile su Android, seguirà automaticamente l’argomento principale del video, riquadrandolo, zoomando e ritagliandolo in modo dinamico.

Nuove opzioni per l’audio e il parlato

YouTube ha presentato due nuovi strumenti specifici per migliorare l’audio e la parte vocale nei video Shorts:

Didascalie automatiche personalizzabili : questa funzione genera automaticamente le didascalie per i dialoghi e i discorsi presenti nel video. Il creator può poi modificare e personalizzare lo stile delle didascalie, cambiando carattere, dimensione, colore ecc.

: questa funzione genera automaticamente le per i dialoghi e i discorsi presenti nel video. Il creator può poi modificare e personalizzare lo stile delle didascalie, cambiando carattere, dimensione, colore ecc. Voci fuori campo per narrazione e lettura testi (voiceover): questo strumento permette di scegliere tra 4 voci sintetiche diverse, maschili o femminili, per registrare in modo automatico la narrazione oppure la lettura ad alta voce di un testo inserito dal creator. Si possono così aggiungere voci fuori campo professionali ai propri Shorts.

Effetti speciali per celebrare l’anniversario di Minecraft

In occasione del 15° anniversario del popolare gioco Minecraft, i creatori avranno accesso a due nuovi effetti: Minecraft Spring, che consente di girare un video all’interno del mondo di Minecraft, e Minecraft Rush, un mini-gioco da riprodurre all’interno del lettore di Shorts, sfidando gli utenti a eliminare i blocchi il più velocemente possibile.

Remix dei remix e adesivo “Add Yours” (Aggiungi il tuo)

Un altro strumento interessante è la possibilità di remixare un remix esistente, consentendo ai creator di incorporare segmenti video da altri video YouTube o Shorts pubblici, a meno che il creator originale non abbia scelto di non consentire il riutilizzo dei propri contenuti. Inoltre, l’adesivo “Add Yours” (Aggiungi il tuo) inviterà gli altri utenti a condividere i propri contenuti correlati al video di un creator.

Secondo Voolich, i video Shorts ricevono attualmente 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere, lo stesso numero annunciato da YouTube lo scorso settembre. L’azienda sta anche valutando la possibilità di testare video Shorts che si estendono oltre i 60 secondi, cercando di capire qual è il limite giusto per soddisfare le diverse preferenze degli utenti.