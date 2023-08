YouTube Shorts: link disattivati per bloccare lo spam

Dopo le sei funzionalità per i creator, YouTube ha annunciato una novità per la sicurezza a vantaggio di tutti. A partire dal 31 agosto, i link in commenti e descrizioni degli Shorts non saranno più cliccabili. Questa modifica dovrebbe ridurre i tentativi di spam e scam da parte dei malintenzionati.

Niente link nei video Short

YouTube ha annunciato Shorts circa due anni fa. Il numero di video e di visualizzazioni è cresciuto esponenzialmente, ma questa popolarità è stata sfruttata da spammer e scammer per inserire link nei commenti e nelle descrizioni che portano le ignare vittime su siti di phishing, malware e truffe.

L’azienda di Mountain View adotta già sistemi e policy per rilevare e rimuovere questo tipo di link. Come misura preventiva aggiuntiva, a partire dal 31 agosto verranno disattivati automaticamente i link in commenti, descrizioni e live feed verticali. Da ieri sono state eliminate le icone cliccabili dei social media dai banner dei canali su desktop.

YouTube sottolinea però che i link possono essere usati dai creator per condividere informazioni e suggerire prodotti, quindi verranno introdotte due novità. A partire dal 23 agosto, gli utenti vedranno più link cliccabili nei profili dei canali dei creator, accanto al pulsante di iscrizione su desktop e app mobile.

Dalla fine di settembre, i creator potranno inoltre inserire un link ai video tradizionali all’interno dei video Short. L’azienda di Mountain View afferma di aver aumentato di oltre il 35% il numero di canali YouTube eliminati per aver impersonato i canali di creator, artisti o personaggi pubblici.