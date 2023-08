YouTube elimina i suggerimenti senza cronologia attiva

Importante novità per YouTube. A partire dallo scorso 8 agosto, gli utenti non vedranno più i video suggeriti nella schermata home se è stata disattivata la cronologia nelle impostazioni dell’account Google. In pratica viene eliminata la personalizzazione del servizio. La decisione è probabilmente legata all’imminente applicazione del Digital Services Act.

Nessun suggerimento senza cronologia

YouTube consiglia i video da guardare in base alle precedenti visualizzazioni e alle ricerche effettuate. Queste informazioni vengono salvate automaticamente se è attiva la cronologia nell’account Google. Nella schermata home e altre parti del servizio ci sono quindi i video che potrebbero interessare l’utente.

A partire dallo scorso 8 agosto, se la cronologia è stata disattivata, YouTube non mostrerà più i suggerimenti per i video. La novità comporta quindi un aggiornamento della schermata home. Gli utenti vedranno solo la barra di ricerca e la barra laterale sinistra con i pulsanti Shorts, Iscrizioni e Raccolta, oltre alla sezione Esplora. La pagina home sarà quindi vuota e verrà mostrato un messaggio che consiglia di attivare la cronologia per vedere i suggerimenti. La modifica non è immediata, ma richiederà alcuni mesi.

La novità introdotta da YouTube eliminare quindi la personalizzazione, ma evita il tracciamento delle attività durante l’uso del servizio. Il Digital Services Act obbliga le VLOP (Very Large Online Platform) ad offrire una versione dei servizi senza gli algoritmi dei suggerimenti. La decisione dell’azienda di Mountain View è probabilmente un modo per rispettare le nuove regole. Anche TikTok ha comunicato che gli utenti possono disattivare l’algoritmo usato nei feed Per te e Live.