TikTok: feed Per te senza algoritmo in Europa

TikTok ha annunciato un’importante novità per gli utenti europei. Per rispettare il Digital Services Act, che verrà applicato dal prossimo 28 agosto, la software house cinese consentirà di disattivare l’algoritmo che mostra i video nei feed Per te e Live in base agli interessi personali. A fine luglio, TikTok non aveva superato lo stress test effettuato dai tecnici della Commissione europea.

Video più popolari nei feed Per te e Live

TikTok sottolinea di aver spiegato in passato il funzionamento dell’algoritmo dei suggerimenti che viene usato nel feed Per te. Ora la software house ha aggiunto un nuovo articolo nel centro assistenza che fornisce ulteriori informazioni per la massima trasparenza. Come previsto dal Digital Services Act (Legge sui servizi digitali), TikTok consentirà di disattivare l’algoritmo.

In pratica verrà offerta una visualizzazione alternativa. Invece che sugli interessi personali e le attività sulla piattaforma, i video nei feed Per te e Live verranno suggeriti in base alla popolarità nel luogo in cui vive l’utente e a livello internazionale. Lo stesso accadrà per i risultati delle ricerche. Senza algoritmo, i feed Seguiti e Amici continueranno a mostrare i video dei creator seguiti, ma in ordine cronologico.

La seconda novità riguarda le inserzioni personalizzate. Gli utenti europei con età compresa tra 13 e 17 anni non vedranno più annunci pubblicitari basati sulle loro attività dentro o fuori TikTok. A tale proposito, il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) ha confermato la decisione della Data Protection Authority (DPA) dell’Irlanda, quindi TikTok riceverà una multa per aver violato la privacy degli utenti con età inferiore a 17 anni.

Altre due novità verranno implementate nelle prossime settimane. Gli utenti potranno utilizzare un nuovo tool per segnalare contenuti illegali (inserzioni incluse) e riceveranno maggiori informazioni sugli interventi di moderazione.