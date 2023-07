TikTok come Twitter (e Threads) con i post testuali

Nei giorni in cui Twitter cambia volto diventando X sotto la guida di Elon Musk e mentre l’attenzione di molti è ancora rivolta al recente lancio di Instagram Threads, ecco l’ennesima novità che atterra all’interno del panorama social: TikTok apre alla condivisione dei post testuali. Dunque, non più solo brevi video per la piattaforma nata dalla ceneri di Musical.ly, ma anche qualcosa di molto simile proprio alla prima versione di Twitter.

I post testuali su TikTok: è ufficiale

Text Posts, così è battezzato il nuovo formato. Un paio di esempi sono visibili qui sotto. Il processo di creazione e pubblicazione è ovviamente il più semplice e immediato possibile. L’opzione potrà essere selezionata direttamente dalla pagina della fotocamera. È previsto il supporto al copia-incolla e non mancano le personalizzazioni per l’aggiunta di tag geolocalizzati, di suoni, la selezione dei font, del colore di sfondo, l’abilitazione dei commenti e l’autorizzazione dei duetti.

Il testo è solo la più recente aggiunta alle opzioni per la creazione di contenuti: consente ai creator di condividere stories, poesie, testi e altri contenuti scritti. Un ulteriore modo per esprimersi, in maniera più facile, per un maggior numero di persone nella nostra community globale.

Il rollout è immediato e dovrebbe raggiungere fin da subito tutti gli iscritti al social network.

Con questa iniziativa, la società cinese ByteDance che controlla TikTok, vuole espandere il suo raggio d’azione cavalcando un trend (quello dei post testuali, appunto) su cui di recente si è nuovamente concentrata l’attenzione, in conseguenza alle mosse delle piattaforme concorrenti citate in apertura ovvero Twitter e Threads di Instagram.

La mossa potrebbe inoltre attrarre nuovi utenti, coloro che, per inclinazione o preferenze personali (talvolta quasi inevitabilmente legate a ragioni anagrafiche), sono stati fino a oggi lontani dal servizio proprio per la natura dei contenuti che riempiono le sue bacheche.