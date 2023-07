TikTok vuole sfidare Spotify ed Apple Music: arriva l'app di streaming musicale

Nel mercato dello streaming musicale i servizi dominanti restano indiscutibilmente Spotify ed Apple Music, seguiti da altre piattaforme come Tidal che cercano di distinguersi con le loro peculiari proposte ma non riescono a tenere testa al catalogo e alla praticità maggiore delle due alternative dalla Svezia e da Cupertino. Attenzione però a TikTok Music, nuova applicazione di streaming che ByteDance potrebbe rilasciare a breve per competere proprio con i due titani del segmento.

TikTok Music sta arrivando?

Secondo quanto riportato anche da TechCrunch, il gigante cinese vorrebbe proporre un’alternativa in collaborazione con etichette discografiche come Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music, con le quali ha già all’attivo una partnership per introdurre brani anche su TikTok. A caratterizzare l’app TikTok Music sarebbero una serie di funzionalità esclusive concepite per attrarre soprattutto gli adolescenti, ovvero il target di utenza principale del social network.

Ad esempio, TikTok Music fornirà consigli sui brani e opzioni di personalizzazione avanzate per trovare brani che sono diventati virali sui video di TikTok. Non mancano poi l’importazione della libreria musicale da altre piattaforme, la ricerca di canzoni tramite frammenti dei testi, e la creazione di playlist collaborative.

O ancora, all’interno del servizio ci sarà una funzione di identificazione dei brani esattamente come Shazam. Per non parlare dell’interazione ottimizzata con i social – TikTok in primis, naturalmente – affinché gli utenti possano commentare brani, album, artisti e non solo.

Al momento TikTok Music è disponibile solo in Brasile e Indonesia, con un abbonamento mensile che attualmente ha lo stesso prezzo di Apple Music. In futuro assisteremo a un abbassamento di prezzo affinché il servizio diventi più appetibile? Staremo a vedere. Con prezzi non competitivi e disponibilità limitata è chiaro che la scalata verso l’olimpo dello streaming musicale non sarà semplice.