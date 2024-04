Non perderti “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” su Disney+

Amanti della musica rock e in particolare dei Bon Jovi, preparatevi a rivivere i successi della band e a scoprire lati inediti del loro frontman Jon Bon Jovi con la docuserie “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“. Disponibile su Disney+ dal 26 aprile, questa miniserie in quattro puntate ripercorre la straordinaria carriera del gruppo e lancerà uno sguardo intimo sulla vita del cantante, dai suoi esordi fino ai giorni nostri.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story: un racconto appassionante e ricco di contenuti esclusivi

La docuserie è un viaggio appassionante attraverso i quarant’anni di storia della band, arricchito da filmati d’archivio mai visti prima, fotografie esclusive e interviste con Jon Bon Jovi, i suoi compagni di band e altri personaggi celebri.

Esplora i successi musicali della band, i momenti più salienti della loro carriera e le sfide che hanno dovuto affrontare nel corso degli anni. È anche un ritratto intimo di Jon Bon Jovi, un uomo che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan con la sua musica e la sua personalità carismatica. La docuserie è disponibile su Disney+ con tutti i piani di abbonamento. Puoi scegliere tra diverse opzioni di abbonamento:

