ATP Madrid: come vederli in streaming su NOW TV

Dopo le prime sfide sulla terra rossa, l’ATP Madrid Masters 1000 si prepara ad accogliere i migliori giocatori del mondo, con un’edizione davvero speciale che vedrà sfidarsi contemporaneamente uomini e donne. Un torneo ricco di emozioni e di spunti interessanti, con un’attenzione particolare per l’Italia.

Tutta l’attenzione è rivolta a Jannik Sinner, che per la prima volta in un Masters 1000 vanta la posizione di testa di serie numero uno. Un traguardo storico per il tennista italiano, che approfitta dell’assenza di Novak Djokovic per lanciarsi alla rincorsa del numero 1 della classifica ATP.

Oltre a Sinner, altri cinque italiani scenderanno in campo a Madrid: Musetti, Sonego, Cobolli, Arnaldi e Darderi, pronti a dare il massimo per conquistare il prestigioso trofeo. Nel tabellone femminile, invece, saranno cinque le italiane a caccia di gloria: Paolini, Cocciaretto, Errani, Bronzetti e Trevisan.

