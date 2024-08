Serie A: dove vedere Napoli-Parma in streaming anche all'estero

C’è molta attesa a Napoli per scoprire qual è il vero volto della squadra allenata da Antonio Conte. Al brutto tonfo di Verona nella prima giornata, è seguito infatti un trionfale 3-0 ai danni di un Bologna ancora in cerca di una nuova identità. Oggi al Maradona arriva il sorprendente Parma neopromosso, che ha ottenuto finora un pareggio e una vittoria, quest’ultima ai danni del Milan.

La partita si giocherà alle ore 20.45 e potrai seguirla in diretta streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, invece, per sfruttare il tuo abbonamento dovrai usare NordVPN.

Napoli-Parma in streaming dall’estero in italiano

Con NordVPN potrai infatti superare le restrizioni geografiche attive sulle applicazioni di streaming come DAZN. Sarà come trovarti in Italia, anche se non sei a casa, e la procedura è davvero molto semplice:

Sottoscrivi un abbonamento NordVPN con i nuovi sconti Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali, apri la lista dei server Seleziona un server posizionato in Italia Apri DAZN, seleziona Napoli-Parma e potrai guardare la partita in streaming in italiano

NordVPN è il servizio di rete virtuale privata che ti permette di navigare in modo anonimo, sicuro e protetto ovunque ti trovi, sfruttando funzioni come Threat Protection per il blocco di malware e pubblicità fastidiosa e usando lo stesso abbonamento su ben 10 dispositivi diversi.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

Queste sono le probabili formazioni della partita:

Napoli (3-4-2-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Cyprien; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny

La partita si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: non perderti la diretta streaming su DAZN.