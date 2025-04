Milan-Inter (Coppia Italia): guardala in streaming da Italia ed estero

Milan-Inter non è mai una partita come tutte le altre: questa volta il derby della Madonnina è la semifinale di Coppa Italia. Va in scena questa sera, mercoledì 2 aprile alle ore 21, ovviamente nella cornice dello stadio San Siro. La puoi guarda in diretta streaming, sia dal nostro paese che dall’estero grazie alla tecnologia di NordVPN (in forte sconto).

Come vedere Milan-Inter di Coppa Italia in streaming

Chi uscirà a testa alta dal doppio confronto (il ritorno si giocherà il 23 aprile) incontrerà una tra Empoli e Bologna. Ieri i felsinei hanno battuto con un secco 0-3 i toscani, ipotecando il passaggio alla finalissima che si disputerà il 14 maggio.

Se ti stai chiedendo come vedere in diretta streaming Milan-Inter di Coppa Italia, è trasmessa in esclusiva dalla piattaforme Infinity, accessibile sia attraverso l’applicazione dedicata che mediante il sito di Mediaset. Dall’estero puoi affidarti alla rete globale di NordVPN (guarda la promo). In alternativa, se ti trovi a casa, è in TV su Canale 5.

Ecco quali sono le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Conceicao e Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham;

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

I nerazzurri scendono in campo favoriti dal pronostico dei bookmaker, ma il derby della Madonnina è per antonomasia una sfida che sfugge a ogni previsione.

Guarda la partita in diretta dall’estero

Come anticipato, anche se ti trovi all’estero puoi vedere la partita in diretta streaming, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Ti basta seguire queste poche e semplici istruzioni.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardarla;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato;

apri la piattaforma Mediaset Infinity e goditi lo spettacolo del big match.