TikTok è una minaccia per 3 americani su 5: l'ultimo sondaggio

Mentre TikTok pensa al lancio dell’app TikTok Music per sfidare Spotify ed Apple Music nel mercato dello streaming audio, dagli Stati Uniti giunge un feedback non indifferente relativamente al successo della piattaforma social cinese. La storica pressione posta da anni dall’amministrazione statunitense, prima con Donald Trump e ora con Joe Biden, sembra avere finalmente convinto la popolazione che TikTok è un social network pericoloso: per tre americani su cinque è una “minaccia alla sicurezza nazionale”.

TikTok è pericoloso: l’ultimo sondaggio

Secondo lo studio pubblicato nelle ultime ore dal Pew Research Center, dei 5.101 adulti statunitensi intervistati il 64% si ritiene “molto o in qualche modo preoccupato” per le pratiche di utilizzo dei dati da parte di TikTok. Un intervistato su cinque ha affermato che l’app non costituisce una minaccia per la popolazione, mentre tra i più preoccupati figurano i repubblicani e gli americani più anziani.

Tra questi intervistati, difatti, è il 70% a sentire l’allarme suonare quando si parla di TikTok. Al contrario, tra gli intervistati di tendenza democratica è “soltanto” il 53% a temere l’app. In termini di età, invece, tra i 18 e i 29 anni il 49% degli intervistati crede che TikTok sia pericoloso, contro i due terzi degli intervistati di età pari o superiore a 65 anni.

Naturalmente si tratta di un sondaggio su un campione contenuto di cittadini americani, ma ormai i timori per TikTok sono diffusi in tutti gli Stati Uniti: oltre la metà dei governi federati ha imposto una qualche forma di divieto sull’uso del social cinese sui dispositivi governativi, mentre in Montana a maggio è giunto il primo ban statale che impedisce a tutti gli effetti l’uso dell’app all’interno dello Stato “per proteggere i dati personali e privati dei cittadini dal Partito Comunista Cinese”.