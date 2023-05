TikTok: ban in Montana e rimozione dagli store

Il Governatore del Montana Greg Gianforte ha firmato la legge che vieta l’uso di TikTok all’interno dello Stato. Il testo finale era stato approvato dalla Camera dei Rappresentati nel mese di aprile. Apple e Google devono quindi rimuovere l’app dai rispettivi store.

TikTok fuori dal Montana

Il tweet del Governatore indica chiaramente il motivo per cui è stato deciso di bloccare l’accesso al popolare social network. Come scritto nelle legge, TikTok è una sussidiaria di ByteDance, azienda sotto il controllo del governo. Quindi il Partito Comunista Cinese può accedere ai dati personali e privati degli utenti, tra cui la posizione geografica. Inoltre pubblica contenuti che spingono i minori ad eseguire attività pericolose (le cosiddette “challenge“).

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

A partire dal 1 gennaio 2024, TikTok sarà vietato all’interno della giurisdizione territoriale del Montana. Apple e Google dovranno rimuovere l’app dai rispettivi store. La violazione della legge comporterà una sanzione fissa di 10.000 dollari e altri 10.000 dollari per ogni giorno di violazione. Le multe non si applicano agli utenti. È consentito l’uso di TikTok solo alle forze dell’ordine e a scopo di ricerca. Le legge non chiarisce se l’app già scaricata continuerà a funzionare.

La portavoce di TikTok, Brooke Oberwetter, ha dichiarato che la legge firmata dal Governatore è incostituzionale, in quanto contraria al Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Quasi certamente la questione verrà portata in tribunale dall’azienda cinese e da varie organizzazioni, tra cui NetChoice.

1/2 TikTok's statement: "Governor Gianforte has signed a bill that infringes on the First Amendment rights of the people of #Montana by unlawfully banning #TikTok, a platform that empowers hundreds of thousands of people across the state." https://t.co/rLKiZO9J4N — Brooke Oberwetter (@brookeOB1) May 17, 2023

Il Governatore del Montana ha comunicato che TikTok non è l’unica app “legata ad avversari stranieri“. A partire dal 1 giugno 2023, i dipendenti statali non potranno più accedere a Telegram, WeChat, Temu, CapCut e Lemon8. Il ban si applica a tutti i dispositivi forniti dallo Stato.