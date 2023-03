TikTok: ban per i dipendenti del governo francese

Si allunga l’elenco dei paesi in cui è vietato installare l’app di TikTok sui dispositivi dei funzionari governativi. Dopo Commissione europea, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Belgio è il turno della Francia. I cugini d’oltralpe ha bandito anche altre app “ricreative”, come Netflix, Twitter e Candy Crush.

Linea dura del governo francese

L’annuncio è arrivato direttamente da Stanislas Guerini, Ministro della trasformazione e della funzione pubblica. Dopo un’attenta valutazione, il governo ha deciso di vietare il download e l’installazione delle app ricreative sui dispositivi di lavoro dei dipendenti. Queste app non forniscono adeguati livelli di sicurezza e protezione dei dati delle amministrazioni.

Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics, le @gouvernementFR a décidé d’interdire les applications récréatives comme TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d’État. @jnbarrot pic.twitter.com/avxtpKZ6uu — Stanislas Guerini (@StanGuerini) March 24, 2023

Il divieto si applica con effetto immediato. Possono essere concesse deroghe in casi eccezionali per esigenze professionali, come le comunicazioni istituzionali. Il Ministro non ha fornito l’elenco delle app vietate. Secondo Le Monde, il ban riguarda sicuramente TikTok, Netflix, Twitter e Candy Crush. In generale sarebbero vietate tutte le app che non servono per lo svolgimento del lavoro. Sono previste anche sanzioni in caso di inosservanza del divieto.

All’inizio del mese, il portavoce del governo Olivier Véran ha dichiarato che i ministri e il Presidente Macron non possono scaricare le app dei social media sui loro smartphone di lavoro. Pochi giorni fa è stato chiesto ai parlamentari di limitare l’uso di WhatsApp, Instagram, Signal e Telegram. Il divieto non è valido per i dispositivi personali.