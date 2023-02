Commissione europea ai dipendenti: cancellate TikTok

La Commissione europea ha chiesto ai dipendenti di rimuovere TikTok dai loro dispositivi di lavoro e quelli personali che accedono ai servizi offerti dalla Commissione. L’obiettivo è proteggere i dati sensibili conservati su smartphone e tablet. La decisione è simile a quella adottata negli Stati Uniti. La software house cinese aveva ammesso che può accedere ai dati degli utenti In Europa.

TikTok: ban della Commissione europea

La Commissione europea scrive nel comunicato stampa che “il provvedimento è in linea con le rigorose politiche interne della Commissione in materia di cibersicurezza che disciplinano l’uso di dispositivi mobili per le comunicazioni legate al lavoro“. Non c’è tuttavia un esplicito riferimento alla privacy. In seguito al report di BuzzFeed News, TikTok ha dovuto ammettere che alcuni dipendenti possono accedere ai dati degli utenti statunitensi dalla Cina.

A fine 2022, l’azienda ha aggiornato l’informativa sulla privacy, specificando che può accedere anche ai dati degli utenti europei. La Commissione ha chiesto ai dipendenti di rimuovere TikTok da tutti i dispositivi di lavoro e da quelli personali che usano i servizi forniti dalla Commissione, come la posta elettronica.

La Commissione si impegna a garantire che il suo personale sia adeguatamente protetto dalle minacce e dagli incidenti informatici, che assumono proporzioni crescenti. È quindi nostro dovere rispondere con la massima tempestività ai potenziali allarmi informatici.

L’operazione deve essere completata entro il 15 marzo. Se non verrà rispettata questa scadenza, i dipendenti non potranno più accedere alle app usate dall’istituzione, come quella per la posta elettronica e Skype for Business.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato:

Siamo delusi da questa decisione che riteniamo fuorviante e basata su malintesi fondamentali. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di utenti in Europa che accedono a TikTok ogni mese. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, anche istituendo tre data center in Europa per archiviare i dati degli utenti localmente, ridurre ulteriormente l’accesso dei dipendenti ai dati e ridurre al minimo i flussi di dati al di fuori dell’Europa.

Gli Stati Uniti hanno bandito TikTok dai dispositivi governativi a livello statale e federale. Secondo il Direttore dell’FBI, Chris Wray, TikTok è un cavallo di Troia del Partito Comunista Cinese. Al momento nessun paese ha adottato un simile provvedimento, ma la decisione della Commissione potrebbe “contagiare” l’intera Europa.