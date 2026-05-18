VPN completa e illimitata con 1,11 €/mese: una promo flash da sfruttare subito

Per una VPN illimitata e sicura ora bastano 1,11 euro al mese: con la promo di PrivadoVPN, infatti, è possibile dare un taglio netto al costo per il servizio grazie allo sconto disponibile per tutti i nuovi utenti che scelgono il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per saperne di più e per iniziare a utilizzare la VPN basta premere sul box qui di sotto.

VPN illimitata a poco più di 1 euro/mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati durante l’utilizzo del servizio, in modo da poter navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi pubblico.

In aggiunta, PrivadoVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di server VPN che copre diversi Paesi al mondo. In questo modo è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda. Il servizio applica una politica “zero log” eliminando il tracciamento e la raccolta dei dati di utilizzo dell’utente.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. L’offerta in questione è legata al piano biennale con 3 mesi extra e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.