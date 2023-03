TikTok: ufficiale il ban anche nel Regno Unito

Come previsto da Bloomberg, il Regno Unito ha deciso di seguire il “consiglio” degli Stati Uniti e della Commissione europea. L’app TikTok deve essere rimossa da tutti gli smartphone governativi con effetto immediato, in quanto rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.

Ban di TikTok anche nel Regno Unito

Il ban di TikTok è stato deciso in seguito ai risultati di una dettagliata analisi avviata a novembre. Sono stati verificati la potenziale vulnerabilità dei dati governativi e i rischi derivanti dall’accesso e uso di informazioni sensibili da parte di alcune piattaforme. Il divieto di utilizzare l’app del social network è limitato ai dispositivi governativi, non ai dispositivi personali.

L’Ufficio di gabinetto sottolinea che l’app di TikTok chiede agli utenti il permesso di accedere ai dati conservati sullo smartphone che sono quindi raccolti dall’azienda cinese. Tra i dati sensibili ci sono contatti, contenuti e posizione geografica. È possibile usare TikTok solo se necessario per scopi lavorativi, ma l’esenzione deve essere valutata caso per caso dal team di sicurezza e approvata a livello ministeriale.

La decisione del Regno Unito era attesa, ma solo due settimane fa il governo aveva dichiarato che non avrebbe seguito gli altri paesi, lasciando la libertà ai singoli politici o ministri. TikTok ha recentemente annunciato Project Clover, un’iniziativa prevede l’uso di data center in Europa, un maggiore controllo sugli accessi e una supervisione esterna.

In base alle indiscrezioni di Bloomberg, l’azienda potrebbe separarsi dalla casa madre ByteDance. L’amministrazione Biden ha chiesto ufficialmente di vendere TikTok per evitare il ban totale negli Stati Uniti.