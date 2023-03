TikTok aggiunge il pulsante che resetta l'algoritmo

L’algoritmo usato nel feed For You permette a TikTok di mantenere “incollati” allo schermo oltre un miliardo di utenti al mese. L’azienda cinese ha ora annunciato la disponibilità di un’opzione che consente di resettare l’algoritmo, se i video suggeriti non rispettano più le proprie preferenze. Due giorni fa era stato invece annunciato il nuovo feed STEM (Science, Technology, Engineering and Math), ma solo negli Stati Uniti.

TikTok aggiunge il refresh dell’algoritmo

TikTok spiega che l’algoritmo è stato più volte aggiornato per rispettare le scelte dell’utente ed evitare suggerimenti ripetitivi. L’intelligenza artificiale dell’azienda cinese raccoglie varie informazioni dalla modalità di interazione (durata di visione, like, commenti) e mostra i video più rilevanti. Può capitare che i suggerimenti non siano pertinenti o che l’utente cambi interessi. Viene quindi in soccorso l’opzione di reset, simile a quella di ripristino delle impostazioni di fabbrica dei sistemi operativi.

Nelle impostazioni relative alle preferenze dei contenuti è stata aggiunta l’opzione che consente di resettare l’algoritmo dei suggerimenti usato nel feed For You. In pratica tornerà alle origini, quando l’utente ha effettuato la registrazione al social network. A quel punto i suggerimenti verranno mostrati in base alle nuove interazioni (inizialmente verranno mostrati i video più popolari). Ovviamente è sempre possibile filtrare i contenuti e indicare di non essere interessati.

Solo negli Stati Uniti verrà presto mostrato un nuovo feed STEM accanto ai feed For You e Following. In questa sezione ci saranno video su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Si tratta di un esperimento simile a quello (avviato in mercati selezionati) che aggiunge feed su specifici argomenti, tra cui sport, cibo, fashion e giochi.