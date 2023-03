TikTok vietato in Belgio come negli USA, "per almeno sei mesi"

Le pressioni degli Stati Uniti nei confronti di TikTok, con un divieto di installazione sui dispositivi governativi e un possibile ban generale nell’aria per ragioni di sicurezza nazionale, si fanno sentire anche in Europa. Nel Vecchio Continente gli enti dell’UE hanno già applicato un divieto analogo al fine di tutelare gli Stati membri, ma questi dovranno decidere singolarmente se attuare il ban governativo a livello nazionale o meno.

Uno dei primi paesi a farlo, giusto questo fine settimana, è il Belgio.

Le preoccupazioni lato sicurezza informatica, privacy e disinformazione non sono mancate nel governo federale belga che, giusto venerdì 10 marzo 2023, ha infine deciso di applicare un ban temporaneo dell’app di casa ByteDance della durata di “almeno sei mesi”.

Come riportato da Reuters, è stato lo stesso Primo Ministro Alexander de Croo a condividere la notizia:

“Siamo in un nuovo contesto geopolitico in cui l’influenza e la sorveglianza tra gli stati si sono spostate sul mondo digitale. Non dobbiamo essere ingenui: TikTok è un’azienda cinese che oggi è obbligata a collaborare con i servizi di intelligence. Questa è la realtà. Proibirne l’uso sui dispositivi dei servizi federali è buon senso.”