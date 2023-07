TikTok: arriva supporto passkey su iPhone

TikTok continua ad aggiornarsi per migliorarsi agli occhi degli utenti più fedeli. Tra nuove funzionalità per la visione di video e il lancio dell’app TikTok Music, ByteDance continua a lavorare duramente per perfezionare il servizio. La prossima novità? In queste ore sta arrivando il supporto alle passkey, ovvero alla nuova tipologia di accesso alle applicazioni che rende impossibili gli attacchi di phishing in quanto rimuove la necessità di inserire le password, sostituendo questo metodo di autenticazione con l’autenticazione biometrica, ovvero con impronta digitale o scansione del volto.

TikTok diventa più sicuro

Il lancio iniziale delle passkey avviene su dispositivi iOS, dove l’implementazione nativa delle passkey di Apple sta avvenendo per molti altri servizi allo stesso tempo. Apple, ricordiamo, salva le credenziali delle passkey nel portachiavi iCloud in modo che, una volta configurato, funzioni anche sugli altri dispositivi Apple. Una volta che la passkey è disponibile anche su TikTok, gli utenti possono abilitarne una a loro scelta accedendo alle impostazioni dell’app e selezionando la nuova voce di menu dedicata. Basta quindi premere pochi pulsanti per la configurazione e il gioco è fatto.

Il sistema mantiene i dati biometrici utilizzati dalle passkey sul dispositivo. Di conseguenza, nemmeno TikTok può accedere alle informazioni su Face ID e Touch ID.

Al momento della scrittura della notizia TikTok non porta il supporto alle passkey su Android e altri dispositivi, ma vi si espanderà con il passare del tempo. La funzione, inoltre, sta debuttando in Asia, Africa, Australia e Sud America; l’Occidente dovrà aspettare. Se non altro, è un segnale importante da parte del social network, che ha peraltro confermato di avere aderito alla FIDO Alliance, l’organizzazione dietro lo sviluppo delle passkey.