WhatsApp: nuovi temi di default per le chat

Tra le prossime novità in arrivo su WhatsApp c’è anche quella che offrirà una più ampia libertà di personalizzazione dell’interfaccia, proponendo nuovi temi di default per le chat. Come sempre, l’anticipazione arriva dal sito WABetaInfo, che per primo ha pubblicato l’immagine riportata qui sotto.

Nuovi colori per i temi delle chat di WhatsApp

La versione iOS distribuita attraverso il programma TestFlight (beta) è appena stata aggiornata alla release 24.12.10.77. Porta con sé una schermata per la selezione di 10 colorazioni differenti, da utilizzare come sfondo delle conversazioni e per altri elementi. Sono tutte tinte pastello.

La selezione di un colore in particolare è personale e non sarà comunicata ai propri contatti (come invece accade su Messenger, dove l’impostazione di una tinta ha effetto per l’interfaccia di entrambi gli interlocutori). Va detto che, già oggi, WhatsApp propone alcune opzioni per la personalizzazione della UI. Sono quelle disponibili all’interno delle Impostazioni, selezionando la voce Chat e infine Tema oppure Sfondo. In quest’ultimo caso, sono proposte diverse immagini, la possibilità di utilizzare una propria fotografia caricandola dal dispositivo oppure di scegliere tra diversi colori a tinta unita.

Come sempre accade in questi casi, la novità sarà prima sottoposta a una fase di test coinvolgendo gli utenti del programma beta, poi distribuita su larga scala, una volta raccolti i feedback necessari per capire se e come intervenire con ottimizzazioni mirate. Non è da escludere nemmeno un suo abbandono, nel caso non soddisfi determinati standard.

Prosegue dunque il lavoro del team di Meta impegnato sull’applicazione. Vale anche per quello finalizzato a introdurre funzionalità inedite slegate dalle iniziative di intelligenza artificiale, vero e proprio trend del momento. Ricordiamo che la società ha deciso di sospendere il rollout delle caratteristiche IA, in Europa. È la conseguenza di alcune iniziative messe in campo nel vecchio continente per vederci chiaro in merito alle modalità di trattamento dei dati.