WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per gli sticker

Con l’aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.14.16, era stato annunciato l’introduzione di una funzione di suggerimento degli sticker. Questa funzione permetteva agli utenti di trovare e inviare facilmente adesivi associati a specifiche emoji, visualizzando un nuovo elenco di adesivi sopra la tastiera ogni volta che veniva inserita un’emoji nella barra della chat.

Tuttavia, poco dopo il rilascio iniziale, WhatsApp ha deciso di rimuovere temporaneamente questa funzione, probabilmente a causa di possibili feedback negativi.

Indizi sulla reintroduzione della funzione nel prossimo aggiornamento

Nonostante questa battuta d’arresto, ci sono indicazioni che la funzione potrebbe essere reintrodotta in un futuro aggiornamento. Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.13.9, disponibile sul Google Play Store, WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta lavorando a una funzione per gestire i suggerimenti degli adesivi.

Una levetta per gestore i suggerimenti degli adesivi

Attivando la levetta per i suggerimenti degli adesivi, gli utenti potranno trovare e inviare rapidamente gli sticker associati alle emoji che inseriscono nella barra della chat, con un nuovo set di adesivi che apparirà sopra la tastiera durante la digitazione di un messaggio.

Al contrario, disattivando la levetta, l’interfaccia della chat tornerà allo stato precedente, eliminando del tutto i suggerimenti automatici degli adesivi.

La funzione di suggerimento degli adesivi era stata introdotta per rendere più facile e veloce l’invio di adesivi durante le chat. Quando un utente inseriva una emoji, venivano mostrati in automatico gli sticker associati a quella emoji, senza dover aprire la tastiera degli adesivi. In questo modo gli utenti potevano personalizzare le conversazioni con adesivi pertinenti in maniera più rapida e intuitiva.

Alcuni utenti apprezzavano questa funzione e la trovavano comoda. Per questo WhatsApp vorrebbe riproporla, migliorandola: ottimizzando la selezione automatica degli adesivi consigliati in base all’emoji digitata dall’utente. L’obiettivo è facilitare l’accesso e l’invio di adesivi rilevanti durante le chat, per aumentare coinvolgimento e personalizzazione delle conversazioni.

La disattivazione della levetta riporterà l’interfaccia della chat allo stato precedente, senza i suggerimenti automatici degli adesivi, offrendo agli utenti un’esperienza di messaggistica più tradizionale. Questo potrebbe essere particolarmente vantaggioso per coloro che preferiscono un’interfaccia minimalista o che trovano i suggerimenti degli adesivi fonte di distrazione.

Disponibilità

La funzione per gestire i suggerimenti degli adesivi è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.