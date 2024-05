WhatsApp: adesivi Lottie, emoji animate e altre novità

Dopo il rifacimento del look, WhatsApp si appresta a implementare alcune interessanti novità relative all’uso degli sticker e alle animazioni. Nelle versioni beta 2.24.11.4 e la 2.24.11.5 dell’app per Android il team di WABetaInfo ha infatti individuato delle interessanti feature a tal riguardo.

WhatsApp: novità per sticker ed emoji in arrivo

Andando più in dettaglio, è innanzitutto emerso che su WhatsApp sta per essere introdotto il supporto agli adesivi Lottie, un formato di file animati basato su JSON. La piattaforma sta lavorando già da diverso tempo a questa parte alla cosa e lo sviluppo sembra ormai trovarsi in una fase abbastanza avanzata, motivo per cui il debutto su larga scala non dovrebbe avvenire con tempistiche particolarmente lente.

La novità comporta anche l’avvento delle emoji animate. WhatsApp sta sviluppando gli strumenti da rendere disponibili agli utenti per il loro controllo e la loro gestione. Più specificamente, sarà possibile disattivare le animazioni per emoji, sticker e avatar (le GIF sono tuttavia escluse).

È altresì emerso che prossimamente farà capolino una nuova funzionalità per trovare e aggiungere rapidamente nuovi pacchetti di adesivi. La feature, è però bene tenerlo presente, non è disponibile nemmeno per i beta tester, ma alla sua pubblicazione sul canale beta e su quello stabile non dovrebbe volerci ancora molto.

Più specificamente, la piattaforma starebbe lavorando sulle modalità di ricerca e di aggiunta di nuovi pacchetti di adesivi nella raccolta personale all’interno della tastiera. In questo modo, gli utenti potranno scovare nuovi pacchetti di sticker direttamente dalla tastiera, senza dover compiere ulteriori passaggi, dunque in maniera decisamente ben più rapida e veloce rispetto a quanto attualmente proposto.