Golfo d'America, il Messico denuncia Google

La Presidente del Messico (Claudia Sheinbaum) ha confermato ieri di aver denunciato Google. Nonostante le numerose sollecitazioni, l’azienda di Mountain View ha cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America su Maps, come stabilito dall’ordine esecutivo firmato da Donald Trump il 20 gennaio. Lo scontro con gli Stati Uniti riguarda anche i dazi.

Nome confermato dalla camera bassa del Congresso

Trump ha ordinato di utilizzare nuovi nomi per il Monte Denali (ora Monte McKinley) e per il Golfo del Messico. Nel primo caso non c’è stata nessuna contestazione, essendo una montagna situata nel territorio statunitense (in Alaska). Il Golfo del Messico è invece uno specchio d’acqua che tocca Messico, Texas, Louisiana, Alabama, Florida e Cuba, quindi gli Stati Uniti non potrebbero cambiare autonomamente il nome.

All’inizio di febbraio, Google ha comunicato che seguirà la variazione introdotta dal Geographic Names Information System (GNIS). Su Maps viene ora indicato Golfo del Messico agli utenti messicani e Golfo d’America agli utenti statunitensi. Nel resto del mondo viene mostrato il doppio nome Golfo del Messico (Golfo d’America).

Nei giorni successivi, il nuovo nome è stato adottato anche su Apple Maps e Bing Maps, ma la Presidente del Messico ha protestato solo per la modifica su Google Maps (probabilmente perché è il servizio più utilizzato).

Il cambio di nome è stato approvato giovedì scorso dalla Camera dei Rappresentanti e ora verrà discusso al Senato. Come anticipato a metà febbraio, il Messico ha denunciato Google. Secondo la Presidente Sheinbaum, il governo statunitense chiama Golfo d’America solo la parte di piattaforma continentale americana, non l’intero golfo, perché non avrebbe l’autorità di rinominare l’intero golfo.

In risposta alla decisione di Trump, la Presidente aveva dichiarato a fine gennaio che potrebbe chiedere di cambiare il nome degli Stati Uniti in America messicana. Questo era il nome su una mappa prima del 1848, quando un terzo del Messico è stato occupato dagli Stati Uniti.