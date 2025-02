Il Golfo del Messico diventa Golfo d'America anche su Bing Maps

Alla fine, anche su Bing Maps, il Golfo del Messico è diventato Golfo d’America. Il servizio ha modificato il nome dello specchio d’acqua, così come già avvenuto su Google Maps e su Apple Maps. È la conseguenza diretta di uno dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump in occasione del suo ritorno alla Casa Bianca. Una prova di forza per il tycoon, sbandierata in più occasioni, anche durante il discorso di insediamento.

Bing Maps: ecco il Golfo d’America

Riportiamo di seguito (in forma tradotta) la dichiarazione affidata da un portavoce di Microsoft alla redazione del sito CNET.

Ci impegniamo a fornire agli utenti informazioni accurate e aggiornate. In conformità con le politiche di prodotto stabilite, stiamo aggiornando Bing Maps per riflettere la nomenclatura del Geographic Names Information System negli Stati Uniti, che include la modifica del Golfo del Messico in Golfo d’America negli USA.

La variazione interessa in questo momento solo gli utenti statunitensi. Vale a dire che collegandosi ai tre servizi dalle altre parti del mondo, le mappe continuano a mostrare il nome Golfo del Messico. Le cose potrebbero però cambiare entro i prossimi mesi.

La scelta di Donald Trump, che ha inevitabilmente contribuito a rendere ancora più tesi i rapporti tra i due paesi, non ha mancato di suscitare critiche e polemiche. Claudia Sheinbaum, neoeletta a presidente del Messico, ha replicato non solo opponendosi alla decisione, ma rilanciando con la volontà di rinominare il Nord America in America Messicana. Il clima non è certo dei più sereni.

Va sottolineato che non tutti i servizi di mappe hanno già applicato la modifica. Un numero non indifferente di utenti sensibili al tema è pronto ad abbandonare (o almeno così affermano) quelli delle Big Tech, per passare alle alternative che sceglieranno di mantenere la nomenclatura tradizionale. C’è ad esempio chi si sta coordinando su Reddit.