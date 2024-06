WhatsApp, in arrivo la trascrizione delle note vocali in altre lingue

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di trascrivere interviste, commenti e altri contenuti vocali direttamente all’interno dell’app, senza la necessità di ricorrere a servizi di terze parti. Ma non è tutto: WhatsApp sta lavorando per perfezionare ulteriormente le trascrizioni vocali, aggiungendo un’opzione per cambiare la lingua.

Con WhatsApp si potranno trascrivere le note vocali nella lingua preferita

Con il prossimo aggiornamento di WhatsApp, quando sarà implementata la funzione di trascrizione delle note vocali, ci sarà una sezione apposita per scegliere la lingua di trascrizione preferita. Gli utenti potranno selezionare tra diverse opzioni linguistiche come inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e hindi.

In futuro verranno probabilmente aggiunte altre lingue tra cui scegliere. Questa feature permetterà di trascrivere le note vocali nella lingua prescelta dall’utente, migliorando la comprensione del testo per le persone che parlano lingue diverse.

Crittografia end-to-end ed elaborazione locale dei dati

Per garantire la massima privacy, le trascrizioni verranno elaborate localmente sul dispositivo dell’utente, mantenendo la crittografia end-to-end e assicurando che nessun dato venga condiviso all’esterno. Gli utenti dovranno semplicemente scaricare un pacchetto specifico per la lingua desiderata per abilitare questa funzionalità.

Altre novità in arrivo

Oltre alle trascrizioni vocali, WhatsApp ha recentemente annunciato tre importanti funzioni di chiamata: la condivisione dello schermo con l’audio, che consentirà agli utenti di condividere lo schermo e l’audio contemporaneamente; l’aumento del numero di partecipanti per le videochiamate fino a 32 persone su tutti i dispositivi; e lo Speaker Spotlight, che permetterà di evidenziare automaticamente l’oratore attivo e di visualizzarlo sullo schermo, garantendo agli utenti di seguire facilmente chi sta parlando durante le discussioni.

Tutte queste novità mirano a migliorare ulteriormente il modo in cui le persone comunicano sulla popolare app di messaggistica.