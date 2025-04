NordPass al 50% di sconto: gestisci meglio password e credenziali

Stanco di mettere in pericolo i tuoi dati personali, le tue informazioni sensibili e i tuoi dettagli bancari? Allora non perdere questa occasione. Oggi NordPass, il sistema multi-dispositivo per la gestione sicura e intelligente di password, credenziali e dettagli di pagamento, è al 50% di sconto. Cosa stai aspettando? Abbonati subito a metà prezzo.

Grazie a questa super offerta, lo ottieni a soli 1,49 euro al mese, anziché 2,99 euro. Con l’abbonamento di 24 mesi paghi solo 35,76 euro, invece di 71,76 euro. Inclusa hai anche la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Così provi questa soluzione senza alcun impegno e ottieni il massimo per la tua vita digitale.

Le password semplici possono essere facilmente individuate ed è per questo che c’è NordPass. Con questa soluzione generi password complesse, le gestisci in un ecosistema altamente protetto e le inserisci automaticamente quando devi compilare i campi per l’accesso a servizi, app, account, home banking e molto altro ancora.

NordPass è la scelta sicura per le tue password

Gestisci bene le tue password con NordPass. La sua app è compatibile con tutti i sistemi operativi, così hai accesso diretto a tutte le tue credenziali da qualsiasi dispositivo. Si aggiorna in tempo reale, così non rischi di rimanere chiuso fuori da qualche app o servizio se accedi da un altro device. Approfitta ora della mega offerta. Abbonati subito a metà prezzo.

Grazie a questa applicazione hai password e passkey illimitate da salvare senza problemi. Autosalvataggi dei nuovi accessi. Generazione di password complesse con possibilità di personalizzazione. Scansione del web per verificare eventuali fughe di dati e password. Identificazioni di password deboli, vecchie o riutilizzate e consigli su come intervenire.

NordPass, come dicevano, sincronizza le tue password automaticamente su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, è anche dotato di identificazione a due fattori, così sei solo tu che puoi accedervi. Registrando i tuoi dati, potrai anche compilare i moduli automaticamente, senza più doverli inserire.